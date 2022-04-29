أنتونوف: روسيا قدمت 16 ألف طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن روسيا أجلت منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا أكثر من مليون شخص إلى أراضيها قادمين من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوصلت 16 ألف طن من الأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات.

ورداً على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التي زعمت فيها أنها “لم تر دوراً لروسيا في المساعدات الإنسانية لأوكرانيا” قال أنتونوف وفق ما نقلت وكالة تاس اليوم: “نوصي بأن يطلع زملاؤنا الأمريكيون على المواد التي يتم تحديثها بانتظام لوزارة الدفاع الروسية بشأن الوضع الإنساني”.

وكانت بساكي قالت أمس إن “السلطات الأمريكية لا ترى تشكيل قوافل إنسانية أو إنشاء ممرات إنسانية أو تقديم مساعدات إنسانية للأوكرانيين من الجانب الروسي”.

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