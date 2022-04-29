بيسكوف: المدنيون في مصنع آزوفستال المحاصر يمكنهم المغادرة

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن المدنيين في مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول يمكنهم المغادرة أما العسكريون فعليهم إلقاء الأسلحة والاستسلام.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله تعليقاً على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كييف بشأن التفاوض حول من تبقى في مصنع آزوفستال: “لا نرى موضوعاً للمناقشة في ما يخص الدعوات للتفاوض بهذا الشأن.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بوضوح مسبقاً إنه بإمكان المدنيين المغادرة بحرية في أي اتجاه يرغبونه وأن على العسكريين أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا أيضا وسيتم في هذه الحالة المحافظة على حياتهم و تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى والمرضى.. فما الذي يمكن التفاوض عليه أيضاً”.

وكان بوتين أكد خلال لقائه غوتيريش الثلاثاء الماضي في موسكو أن جميع المدنيين “إذا كان بالفعل هناك مدنيون” في آزوفستال أحرار في الخروج من المصنع إلى أي مكان ويجب على الجنود الأوكرانيين السماح لهم بالرحيل لافتاً إلى أن الممرات الإنسانية الروسية من ماريوبول نشطة وقد استخدمها بالفعل ما يقرب من 130 إلى 140 ألف شخص.

وأضاف بوتين إنه إذا كان المدنيون موجودين بالفعل في المصنع فإن احتجازهم كدروع بشرية يعد جريمة حرب من قبل الكتائب القومية الأوكرانية.

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