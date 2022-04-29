السورية للاتصالات: تأجيل موعد القطع المالي للخدمات لمن لم يسدد الفواتير الهاتفية

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه تم تأجيل موعد القطع المالي للخدمات لمن لم يسدد حتى تاريخه الفواتير الهاتفية المستحقة عن شهري كانون الثاني وشباط لعام 2022 ليصبح يوم الأحد 8 من الشهر القادم.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا التأجيل يأتي حرصاً من الشركة على استمرار تقديم الخدمات لجميع مشتركيها دون انقطاع أثناء عطلة عيد الفطر السعيد داعية إلى ضرورة التسديد قبل الموعد المذكور تجنبا للقطع المالي علما أنه يمكن للمشتركين التسديد خلال العطلة عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.