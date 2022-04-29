تجربة متميزة للجرحى في إعطاء الدروس النموذجية التفاعلية في المدارس

دمشق-سانا

شارك الجريح خالد الأسعد طلبة مدرسة الباسل للمتفوقين في محافظة حمص درساً تخصصياً تفاعلياً عن الجرحى وقيم الدفاع عن الوطن.

وذكر مشروع جريح وطن في منشور على صفحته في فيسبوك أن الجريح الأسعد أصيب خلال معارك تحرير الوطن ما أدى إلى بتر طرفيه السفليين وهو حاصل على إجازة جامعية في الإرشاد النفسي.

وأوضح المنشور أن هذه التجربة غير المسبوقة للجرحى في إعطاء الدروس النموذجية التفاعلية في المدارس تهدف لإحياء الذاكرة الحية للطلبة والإسهام في ترسيخ البطولات والتضحيات التي خاضها الجرحى لتحرير الأرض والدفاع عنها.