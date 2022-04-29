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منصور يحذر من استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته

2022-04-29

نيويورك-سانا

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته مبيناً أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مسؤولي الاحتلال ومستوطنيه عن جرائمهم أدى إلى استعلائهم على القانون الدولي.

وأوضح منصور في بيان أوردته وكالة وفا أنه في غضون الـ 48 ساعة الماضية استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية إضافة إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري.

ولفت منصور إلى تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة للمقدسات الفلسطينية واعتدائها على المصلين بشكل يومي في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وتقييد حرية العبادة في كنيسة القيامة.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى تحرك فاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومحاسبة المسؤولين عنها.

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