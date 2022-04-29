روسيا تحظر دخول أراضيها على رئيس الوزراء الكندي ووزراء في حكومته

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول أراضي روسيا على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعدد من الوزراء في حكومته.

ونشرت الخارجية الروسية اليوم قائمة بأسماء 592 مواطناً كندياً فرضت روسيا عقوبات ضدهم بما في ذلك حظر دخول لأراضيها وتتضمن القائمة أسماء عدد من الوزراء الكنديين الحاليين والسابقين بمن فيهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الخارجية السابق جون بارد ووزيرة الدفاع أنيتا أناند ووزيرة التجارة ماري آنغ وغيرهم.

وأكدت الخارجية الروسية أن اتخاذ هذه الإجراءات ضد المسؤولين الكنديين يأتي “رداً على أعمال عدائية من قبل الحكومة الكندية”.

وكانت الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أنها “ستتصدى للأعمال المعادية لروسيا” من قبل أوتاوا بما فيها توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.