حفل إفطار لأكثر من 200 مدعو من فعاليات حلب التجارية في سوق السقطية

حلب-سانا

أقامت الفعاليات التجارية بحلب بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية حفل إفطار رمضاني لأكثر من 200 مدعو من أصحاب المحلات التجارية وتجار أسواق السقطية والحرير والفستق في سوق السقطية بمدينة حلب القديمة وسط أجواء من الطقوس الرمضانية التي اعتاد عليها أهالي حلب تلتها فقرات عزف وإنشاد وغناء من القدود الحلبية قدمتها فرقة الإنشاد الحلبية.

وبين المحامي بشار اسكيف مدير برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية بحلب في تصريح لمراسل سانا أن فعالية اليوم هي إفطار جماعي للفعاليات التجارية والاقتصادية في اسواق حلب القديمة وتأتي ضمن العادات والتراث اللامادي والتي واظب أهالي حلب على إقامتها ضمن طقوس شهر رمضان الكريم في هذه الأسواق.

ولفت اسكيف إلى سعي الأمانة السورية للتنمية لإعادة وإحياء هذه الطقوس بما يرافقها من قدود وأناشيد تراثية حلبية لتعزيز الألفة والمحبة بين التجار مؤكداً العمل المتواصل لدعوة أصحاب المحال التجارية في الأسواق القديمة للعودة اليها بالتزامن مع أعمال الترميم الجارية لإعادة إحياء هذه الأسواق من جديد.

كاميرا سانا واكبت الطقوس الرمضانية في هذه الفعالية ورصدت آراء عدد من التجار المشاركين حيث أوضح عدنان كرزة أن هذا الإفطار هو لجمع الناس وتجار حلب القديمة على الألفة والمحبة كما كانوا قبل الحرب التي أبعدتهم عن أسواقهم وفرصة لإعادة أحياء هذه الاسواق بالنشاط التجاري.

وقال حسام الدين شحيبر “جئنا اليوم لإعادة احياء تراثنا الحلبي القديم الذي اعتدنا عليه بإقامة الموائد الرمضانية واللمات الحلوة وسط أجواء اجتماعية مفرحة وإعادة الألق للمدينة القديمة وتحقيق التنمية فيها”.

ولفت محمد بركات إلى أن حفل إفطار اليوم اعتاد تجار حلب على إقامته في أواخر أيام رمضان معرباً عن أمله بعودة الحياة لباقي أسواق حلب بينما قال محمود سرجية أن تجار حلب يعيدون اليوم الفرحة والنبض لقلب المدينة القديمة خلال هذه الفعالية التي جمعتهم داعياً كل من تهجر عن أسواق المدينة للعودة إليها والعمل من جديد لإعادة دوران الحياة الاقتصادية فيها.

قصي رزوق

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