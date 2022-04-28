التعليم العالي: المشافي الجامعية جاهزة لتقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهوزية المشافي الجامعية على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية المجانية للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنها كثفت عدد المناوبين في جميع المشافي ووفرت جميع المستلزمات المطلوبة من أدوية وتجهيزات طبية إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تنظيف وتعقيم في أقسام الإسعاف والجراحة والعناية المشددة والعمليات والكلية الصناعية والحواضن وأقسام المنافس والنسائية والتوليد.

وتتوزع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي في مدينة دمشق: الأسد الجامعي والمواساة والتوليد وأمراض النساء والبيروني وجراحة القلب والأطفال وفي حلب: مشافي حلب الجامعي وجراحة القلب والتوليد وفي اللاذقية: مشفى تشرين الجامعي وفي حمص: مشفى جامعة البعث.