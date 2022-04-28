الدفاع الروسية: استهداف 76 منشأة عسكرية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت 76 منشأة عسكرية أوكرانية وقضت على 320 عنصراً من قوات كييف خلال العمليات التي نفذتها اليوم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في موجز صحفي أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 38 موقعاً عسكرياً أوكرانيا ما أسفر عن تدمير ثلاثة مراكز قيادة و22 نقطة محصنة وسبع مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية وسبعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود.

وتابع “إن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 76 منشأة عسكرية في أوكرانيا منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومركز قيادة و73 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية”.

وذكر كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بلغت 320 شخصاً و35 آلية ومركبة عسكرية.

كما أشار المتحدث إلى أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منصة لإطلاق صواريخ توتشكا أو واستهدفت منطقتين لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة صواريخ من الطراز المذكور قرب بلدتي بيتروبولييه ومالايا كاميشيفاخا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.

كما أعلن كوناشينكوف عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وإجمالاً دمرت القوات الروسية منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفقاً لبيانات وزارة الدفاع 142 طائرة و111 مروحية و621 طائرة مسيرة و277 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2629 دبابة ومدرعة و302 راجمة صواريخ و1154 مدفعاً ومدفع هاون بالإضافة إلى 2445 مركبة عسكرية خاصة.

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