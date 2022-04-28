وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمي سبل تطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر والوفد المرافق اليوم سبل تطوير التعاون المشترك وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة السورية.

الوزير مخلوف أشار خلال اللقاء إلى ضرورة استمرار التنسيق وتقديم الدعم للبرنامج من قبل اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات بما يسهم بتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والغذائية وإيصالها لمستحقيها في ظل زيادة الاحتياجات الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي أثرت سلباً في تأمين متطلبات واحتياجات الشعب السوري .

من جانبها لفتت فلايشر الى أهمية التعاون القائم بين الجانبين معربة عن شكرها للجنة العليا للإغاثة للدعم الذي قدمته لإنجاز برنامج التقييم الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية والهلال الأحمر العربي السوري ما أسهم في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

حضر اللقاء محافظ دمشق ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة.

سفيرة اسماعيل

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