بعد توقف 11 عاماً… إطلاق المياه في شبكة ري الحولة بحمص

حمص-سانا

أطلقت وزارة الموارد المائية ومحافظة حمص اليوم المياه في شبكة ري الحولة شمال غرب مدينة حمص بعد اعادة تأهيلها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.

وبين مدير الموارد المائية بحمص المهندس اسماعيل اسماعيل أن المشروع يقع شمال غرب مدينة حمص بحوالي 25 كم ويعد سد تلدو المصدر الأساسي المغذي لشبكة الري ويمتاز الحوض الساكب بمعدل هاطل مطري جيد يصل إلى 480 مم وتبلغ المساحة المروية الفعلية للمشروع 1236 هكتارا من الأراضي المزروعة بمختلف المحاصيل التي من أهمها القمح لافتا إلى أن إطلاق المياه من سد تلدو باتجاه شبكة الري الموجودة في الحولة جاء بعد إعادة تأهيل المشروع بالكامل خلال مدة ثلاثة أشهر.

وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد أوضح في تصريح صحفي أن مساحة الشبكة تبلغ اكثر من 1200 هكتار تروى من سد تلدو الذي حجمه التخزيني ما يقارب 15 مليون متر مكعب وتم تأهيلها من الإضرار التي ألحقت بها جراء الإرهاب وتوقفت منذ عام 2011 وتمت إعادتها اليوم بالتنسيق مع الجهات المانحة ووضعها بالخدمة.

وبين رعد أن المشروع يسهم في استقرار ودعم سبل العيش لأهالي المنطقة ودعم الإنتاج الوطني وخصوصا فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية ويعد مصدر الدخل الأساسي للأسر العاملة في المنطقة والتي تقدر بـ 50 ألف نسمة ومصدره الرئيسي سد تلدو ويتكون المشروع من أقنية رئيسية بيتونية بطول 7ر13 كم وأقنية فرعية بطول 43 كم.

بدوره محافظ حمص بسام بارسيك أشار إلى أهمية إعادة تأهيل القناة لكون القطاع الزراعي هو من أهم القطاعات الاقتصادية في محافظة حمص مؤكدا أن عودة هذه القناة إلى العمل ستسهم في تنشيط القطاع الزراعي في المنطقة وستسهم في عودة الناس إلى قراهم.

وبين رئيس الجمعية الفلاحية في تلدو اسحق توفيق موسى أهمية إطلاق المياه بقناة الري لتأمين مصدر مائي لسقاية المزروعات ما يخفف التكاليف عن الفلاحين وينعش المزروعات.

إلى ذلك اطلع الوزير رعد على سير الأعمال في مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في حي باب السباع في مدينة حمص وعلى الأعمال النهائية لمشروع محطة ضخ الكسارة والذي يخدم المنطقة الحرفية وأحياء الكسارة ودير بعلبه وعلى واقع ري محصول القمح في الريف الشمالي لمحافظة حمص والمحاصيل المروية في شبكة ري حمص حماة.

صبا خيربك