مهرجان لنشر ثقافة رياضة الشطرنج في السويداء

السويداء-سانا

شارك 260 طفلاً اليوم في مهرجان الشطرنج الأول لرياض الأطفال الذي أقامه نادي مدد الرياضي للشطرنج بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لفرع السويداء للاتحاد الرياضي.

وأشار أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي اللواء فوزات شقير خلال كلمة إلى أهمية المهرجان لتنمية الجوانب المعرفية والرياضية لدى الأطفال.

ولفت رئيس نادي مدد للشطرنج وسيم أبو فخر إلى أن هذه الفعالية الأولى من نوعها تهدف إلى تعزيز ثقافة لعبة الشطرنج التي تنمي إبداعات الأطفال في حين بين عضو الاتحاد السوري للشطرنج حمد السعد أهمية هذه التظاهرة بالنسبة لأطفال الرياض للعمل لتطوير واقع اللعبة والارتقاء بها نحو الأفضل.

من جانبه لفت رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء الدكتور نواف قرموشي إلى حرص المنظمة على التشاركية لدعم مختلف المبادرات والنشاطات الفكرية والرياضية للأطفال بما يعزز عملية التنمية المستدامة.

وتخلل المهرجان الذي أقيم في منتجع “اليور آدريس” بالمدينة منافسات بلعبة الشطرنج بين الأطفال بإشراف اللجنة الفنية للشطرنج إضافة لفقرات مسرحية وموسيقية.

عمر الطويل

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