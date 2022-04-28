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سيريتل تُشارك في فعالية تحقيق حلم

2022-04-28

دمشق-سانا

ضمن فعالية “بالخير عمرانة قلوبنا” التي أطلقتها شركة سيريتل خلال الشهر الكريم، والتي تخلّلها نشاطات متعددة، كان نشاطها الثاني زيارة لجمعية “التميّز في كفالة اليتيم” ضمن فعالية “تحقيق حلم”، حيث قام بها فريق من موظفي الشركة يوم الخميس 21 نيسان 2022.

الهدف من هذه المبادرة هو إسعاد أبناء هذه الجمعية بتقديم الهدايا لهم، ضمن أجواء مليئة بالمودّة والتناغم الذي جمع أفراد عائلتي سيريتل وجمعية التميّز.

ولأن الخير يجمعنا على الفرح ويعمّر قلوبنا بالمحبة سنسعى جميعنا لتبقى “بالخير عمرانة”.

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