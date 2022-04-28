مركز الشهداء الصحي بصافيتا.. أكثر من 20 ألف خدمة مجانية خلال ثلاثة أشهر

طرطوس-سانا

قدم مركز الشهداء التخصصي الصحي بصافيتا خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 20154 خدمة طبية منوعة ومجانية.

وبينت رئيس المركز الدكتورة فريال النحاس في تصريح لـ سانا إن الخدمات تنوعت في العيادات الداخلية والأمراض المزمنة والعيادة السكرية والعيادة القلبية والأطفال حيث يراجع المركز يومياً نحو 200 مواطن.

وذكرت النحاس أن المركز يقدم خدمات تحليل الكشف المكبر عن سرطان البروستات وتحاليل عامة منها تعداد عام و سكر الدم و الخضاب الغلوكوزي وخمائر الكبد وبيلروبين كلي ومباشر وشحوم ثلاثية وكولسترول وكلس الدم وغيرها.

ولفتت النحاس أنه تم تقديم خلال الفترة نفسها 1960 خدمة في العيادة النسائية و284 في العيادة العينية إضافة إلى توزيع أدوية للمرضى المزمنين وفق مواعيد تسجل على بطاقة خاصة بكل مريض.

هيبه سليمان

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