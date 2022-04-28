انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري

واشنطن-سانا

انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بسبب الركود الوبائي الناجم عن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل عامين.

ونقلت شبكة NBC الإخبارية الأمريكية عن بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم: إن تقدير الوزارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام انخفض إلى أقل بكثير من النمو السنوي 6.9 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي حيث نما الاقتصاد بنسبة 5.7 بالمئة وهو أعلى نمو له منذ عام 1984.

وأرجعت الوزارة انكماش الاقتصاد إلى تباطؤ إعادة تخزين البضائع في المتاجر والمخازن والانخفاض الحاد في الصادرات.

ووفق تقديرات سابقة للوزارة اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد في آذار وسط زيادة كبيرة في الواردات ما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

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