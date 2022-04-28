الطقس غداً.. أجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد وخاصة فوق منطقة الجزيرة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية بينما تكون جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..