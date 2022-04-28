منظمة الصحة العالمية: إفريقيا تشهد زيادة في إصابات كورونا

جوهانسبورغ-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن إفريقيا تشهد زيادة في حالات الإصابة بكورونا يقودها تضاعف الإصابات المسجلة في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة رويترز عن بينيدو إمبوما مدير الأمراض المعدية وغير المعدية في مكتب المنظمة في إفريقيا قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في القارة زادت هذا الأسبوع للمرة الأولى بعد انخفاض لأكثر من شهرين في الإصابات وشهر واحد في الوفيات موضحاً أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل كبير بتزايد عدد الحالات المعلنة في جنوب إفريقيا مع دخول البلاد موسم الشتاء هناك حيث تصبح الأمراض التنفسية أكثر شيوعاً.

وأضاف “إن الإصابات في جنوب إفريقيا تضاعفت الأسبوع الماضي فقط .. ورغم أن السلالة أوميكرون مستمرة في التحور فليس هناك دليل حالياً يشير إلى أن هذه الزيادة الجديدة مرتبطة بأي سلالات فرعية جديدة أو متحور جديد.

وتراقب السلطات الصحية في جنوب إفريقيا الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في القارة الإفريقية حتى الآن ما إذا كان هناك علامات على وجود موجة خامسة من الجائحة.

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