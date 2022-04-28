الصحة: المنظومة الإسعافية وأقسام الإسعاف بالمشافي مستمرة بعملها خلال العطلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة استمرار عمل أقسام الإسعاف والطوارئ بالمشافي على مدار الساعة وجاهزيتها لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة بالمحافظات ومنظومة الإسعاف خلال عطلة عيدي العمال والفطر السعيد.

وأصدرت الوزارة تعميماً لمديريات الصحة ومشافي الهيئات العامة حصلت سانا على نسخة منه تضمن تطبيق خطة الطوارئ العامة المتعلقة بعمل سيارات الإسعاف وأقسام الإسعاف في المشافي بحيث تكون جميع سيارات الإسعاف مناوبة وبحالة استنفار تام مع الكادر البشري المطلوب خلال العطلة كذلك الأمر بالنسبة لأقسام الإسعاف والعناية في المشافي ليتم رفدها بكل الاختصاصات المطلوبة وانتشار سيارات الإسعاف ضمن المحافظة مع الكادر المطلوب باللباس النظامي الكامل تلبية للحالات الطارئة وحالة النداء 110.

وأوصت الوزارة ضمن التعميم بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل انخفاض أعداد الإصابات المسجلة مؤخراً فالجائحة لم تنته بعد مؤكدة أهمية تلقي اللقاح الفعال والآمن والمجاني لكونه السبيل الأقوى لكسر حلقة العدوى والتحور ولا سيما أن العديد من الدول سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة أهمية اتباع المواطنين الإرشادات الصحية لقضاء عطلة آمنة كتجنب تناول الأطعمة التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال.

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