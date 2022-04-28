ترانسنيستريا تعلن حظر رحلات الطائرات في مجالها الجوي

تيراسبول-سانا

وقع رئيس جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد فاديم كراسنوسيلسكي مرسوماً بحظر طلعات الطائرات دون طيار في مجالها الجوي.

ووفقا للمرسوم الذي أوردته وكالة تاس فإن الطائرات دون طيار ممنوعة من التحليق فوق ترانسنيستريا دون موافقة من وزارة أمن الدولة.

وكان كراسنوسيلسكي أعلن أمس الأول عن تعزيز الاجراءات الأمنية في البلاد بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية وقعت على أراضيها حيث تعرض مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول لهجوم كما تم الهجوم على قاعدة عسكرية بالقرب من مستوطنة باركاني وتم الابلاغ عن حادث أطلاق نار بالقرب من مستودع للذخيرة في كولباسنا أمس الأول كما وقع تفجيران في قرية (ماياك اديا) أديا إلى تعطيل اثنين من هوائيات مركز الإذاعة الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي.

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