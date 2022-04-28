في الجولة 24 للدوري.. تشرين يواجه الكرامة بطموح الفوز لحسم اللقب

محافظات-سانا

يتطلع فريق تشرين للفوز على الكرامة في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز لكرة القدم ليحسم اللقب قبل جولتين من اختتام الدوري ليكون الثالث على التوالي والخامس في تاريخه.

تشرين يدخل الجولة القادمة في مباراته مع الكرامة على ملعب الباسل في حمص وفي رصيده 56 نقطة مبتعداً بفارق 7 نقاط عن الوثبة أقرب ملاحقيه حيث قال مدرب تشرين طارق جبان في تصريح لـ سانا: إن معنويات لاعبينا عالية ونطمح بالظفر بالنقاط الثلاث التي ستمنحنا اللقب مشيراً إلى أن فريق الكرامة ليس بالفريق السهل ومباراتنا معه حاسمة وقد حضرنا لها بشكل جيد لتحقيق الفوز المنشود مبينا في الوقت ذاته أن التعادل أيضاً سيعطينا اللقب شريطة تعادل الوثبة الوصيف في مباراته مع الحرجلة ضمن هذه الجولة.

وبعيدا عن حسابات اللقب تتسابق فرق حطين والشرطة والحرجلة للابتعاد عن مؤخرة الترتيب وخصوصاً بعد أن تأكد هبوط النواعير وعفرين رسمياً إلى الدرجة الأولى بانتظار الفريقين الآخرين ليهبطا معهما حيث يحتل الشرطة والحرجلة المركزين الحادي عشر والثاني عشر بالرصيد ذاته من النقاط وقدره 24 نقطة خلف حطين العاشر بـ27 نقطة.

فعلى ملعب الباسل في اللاذقية يلتقي حطين مع النواعير في مواجهة مصيرية على الأول ففوزه سيكون في توقيت مثالي أما تعادله فسيعمق جراحه وسيدخله في حسابات مربكة.

مدرب حطين أحمد هواش أوضح أن النواعير يلعب دون ضغوط وليس هناك ما يخسره بعد أن تأكد هبوطه لكن هذا لا يعني أن مباراتنا معه سهلة وخصوصاً أن فريقنا لا يزال يعاني من غيابات اللاعبين الأساسيين المؤثرين وسنلعب للفوز ونعول كثيراً على معنويات لاعبينا العالية في تحقيقه.

من جهته أشار مدرب النواعير ياسر البني إلى أن الفريق سيكمل مشواره في الدوري بشكل طبيعي رغم هبوطه مضيفاً: إن الفريق كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم لولا بعض الظروف التي واجهته.

كما يلتقي الوحدة مع الشرطة في مواجهة قوية على ملعب الفيحاء بدمشق حيث يسعى الوحدة للبقاء بين الأربعة الأوائل بدوره يبحث الشرطة عن فوز يبعده خطوة مهمة عن دائرة الهبوط.

أما الفتوة التاسع بـ32 نقطة فيلتقي مع الطليعة في مواجهة صعبة على أرض الملعب البلدي في حماة وعينه على النقاط الثلاث لضمان عدم دخوله في حسابات الفرق المتأخرة كذلك الأمر بالنسبة للاتحاد أهلي حلب الثامن والذي يتساوى مع الفتوة بالرصيد ذاته يمني النفس بفوز ثمين على عفرين في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب السابع من نيسان في حلب.

مدرب الطليعة فراس قاشوش أوضح أن المباراة مع الفتوة قد تشكل الفرصة الأخيرة لفريقنا لدخول المربع الذهبي لذلك فان الفوز وحصد النقاط الثلاث أمر مهم بالنسبة لنا مبيناً أن الفريق كان يستحق الفوز في مباراته السابقة أمام الجيش ولكن لاعبينا ارتكبوا بعض الأخطاء الفردية واضاعوا العديد من الفرص المحققة للتسجيل وهذا ما سنحاول تلافيه في مباراة الغد.

وفي مباريات أخرى يلتقي الوثبة مع الحرجلة على أرض ملعب الجلاء بدمشق وجبلة مع الجيش على ملعب جبلة.

وقبل خوض الجولة الـ24 يتصدر تشرين الترتيب برصيد 56 نقطة يليه الوثبة بـ49 نقطة ثم الجيش بـ42نقطة والوحدة بـ38 نقطة والطليعة وجبلة ولكل منهما 33 نقطة والكرامة وأهلي حلب والفتوة ولكل منهم 32 نقطة وحطين 27 نقطة والحرجلة 24 نقطة والشرطة 24 نقطة والنواعير13 نقطة وعفرين 4 نقاط.

محمد الرحيل

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