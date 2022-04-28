الأسير الفلسطيني عبد الله العارضة يبدأ إضراباً عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

بدأ الأسير الفلسطيني عبد الله العارضة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن نادي الأسير قوله في بيان إن الأسير العارضة المعتقل منذ 1999 بدأ أمس إضراباً عن الطعام لافتاً إلى أن الاحتلال يحتجز الأسير في زنزانة عزل انفرادي.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال إلى ثلاثة حيث يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه لليوم 57 وسط تدهور خطير في صحته كما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه لليوم 22.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency