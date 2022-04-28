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وزارة الدفاع تطلب من الجرحى بنسبة عجز 40% فما فوق مراجعة مديريات التأمين والمعاشات

2022-04-28

دمشق-سانا

طلبت وزارة الدفاع من الجرحى الحاصلين على نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق مراجعة مديريات مؤسسة التأمين والمعاشات في المحافظات لفتح حسابات مصرفية لهم وتوطين المعاش الصحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “على الجرحى الحاصلين على نسب عجز 40 بالمئة فما فوق والذين تم الإعلان عن صدور قرارات وزارية لهم بموجب القانون رقم 26 لعام 2019 المبادرة إلى مراجعة مديريات مؤسسة التأمين والمعاشات الأقرب لمكان إقامتهم في المحافظات”.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح حسابات مصرفية للجرحى البالغ عددهم 526 وتوطين المعاش الصحي ومنحهم التعويضات المستحقة.

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