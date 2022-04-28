باسورين: إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن تغير مسار العملية الخاصة

دونيتسك-سانا

أكد المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن تتمكن من تغيير مسار العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وقال باسورين في مقابلة تلفزيونية اليوم: “الكمية المعلنة رسمياً من قبل الناتو أو كما يقولون من الدول الصديقة لأوكرانيا التي ترغب في نقل أسلحة ثقيلة اليها يمكن أن تعرقل سير العملية الخاصة في بعض مناطق الجبهة ولكن في جميع أنحاء مسرح العمليات فلن يحدث هذا”.

وأشار باسورين إلى أن الإمدادات الجديدة تضم أسلحة أحدث مما كان موجوداً سابقاً في أوكرانيا ويجب أن يكون للأخيرة الوقت حتى يتعلم أفراد جيشها كيفية استخدامها.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً من أن الشحنات التي تضم أسلحة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية تعد هدفا شرعيا بالنسبة للقوات الروسية.

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