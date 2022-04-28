الأمن الروسي يحبط مخططاً إرهابياً في القرم

موسكو-سانا

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططاً إرهابياً أعده جندي سابق من مشاة البحرية الأوكرانية بأمر من كتيبة آزوف المتطرفة في مركز تجاري بمدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله اليوم “تم إحباط عمل إرهابي في شبه جزيرة القرم ونتيجة للتدابير المتخذة تم احتجاز جندي سابق في قوات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومؤيد للنازية الجديدة وكان يعد بناء على تعليمات من القوميين من فوج آزوف لتنظيم انفجار وحرق متعمد في أحد مراكز التسوق والترفيه في سيمفيروبول”.

وأضاف بيان الجهاز “عثر لدى الإرهابي على عبوة ناسفة يدوية الصنع ومكونات لتصنيع المتفجرات وعلى كتب وأدبيات متطرفة ومواد خاصة بالتشكيلات القومية الأوكرانية ومراسلات مع متطرفين أوكرانيين تتضمن مناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له”.

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