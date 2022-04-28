زراعة السويداء تنهي تنفيذ خطة التحريج ضمن 4 مواقع

السويداء-سانا

أنهت مديرية زراعة السويداء تنفيذ خطة التحريج للموسم الحالي وذلك ضمن 4 مواقع حراجية بمختلف مناطق المحافظة.

وذكر رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس أنس أبو فخر لمراسل سانا أن الخطة تضمنت زراعة نحو 1200 دونم في مواقع القريا وغابة الأسد وهشة بريكة وسد الروم بأكثر من 33 ألف غرسة من أنواع حراجية متعددة.

ولفت إلى أهمية التوسع بالمساحات الخضراء عبر زراعة المزيد من الغراس الحراجية خلال المواسم القادمة لتعويض ما تم فقده جراء التعديات الحاصلة على الأشجار في العديد من المواقع.

وتبلغ مساحة الحراج في السويداء نحو 12 ألف هكتار.

عمر الطويل

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