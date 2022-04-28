تجمع نقابي تشيكي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

براغ-سانا

انتقد التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو صمت المجتمع الدولي حيال الاعتداءات الإسرائيلية على سورية داعياً إلى التحرك والضغط على كيان الاحتلال لوقف هذا السلوك الإجرامي.

وفي تصريح لمراسل سانا أدان عضو اللجنة الخارجية في التجمع مارتين بيتش العدوان الإسرائيلي الأخير على محيط دمشق مؤكداً أنه اعتداء على الأمن والسلام وخرق للقانون الدولي.

وأشار بيتش إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لن تنجح في وقف الانتصارات السورية على الإرهاب وأدواته وداعميه.

وجدد التأكيد على وقوف التجمع إلى جانب سورية وحق شعبها في الدفاع عن نفسه بالوسائل المناسبة ضد العدوان وحماية أراضيه.

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