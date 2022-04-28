روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الروسية عن خطط للمساعدة في ترميم مدينة ماريوبول بعد الدمار الذي تعرضت له جراء قصف القوات الأوكرانية والمتطرفين والمرتزقة التابعين لها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية إيريك فايزولين قوله إن الوزارة تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول وهي تجري حالياً عمليات المسح الضرورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك بعد تحريرها من القوات الأوكرانية وكتيبة آزوف النازية ومحاصرة من تبقى منهم في مصنع آزوفستال.

وفي ماريوبول عثرت القوات الروسية على نسخ من كتاب (كفاحي) لأدولف هتلر في قاعدة كانت تستخدمها كتيبة آزوف النازية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن الكتاب المصنف في روسيا في قائمة المواد المتطرفة تم العثور عليه أثناء تفتيش ثكنة كانت تستخدمها كتيبة آزوف للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول.

وكتب أدولف هتلر (كفاحي) عام 1924 ويحتوي على ايديولوجية نازية متطرفة وقد تم حظره في روسيا.

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