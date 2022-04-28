28 من نيسان 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا

1883/ افتتاح بنك اليابان.

1917/ الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

1929/ ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوباً بريطانياً سامياً في العراق.

1939/ أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945/ إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1952/ نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969/ الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي عقب اضطرابات اجتماعية وطلابية التي شهدتها فرنسا عام /1968/.

1993/ الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائراتها.

من مواليد هذا اليوم..

1758/ جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة الخامس، وصاحب مبدأ مونرو.

1884/ إدوارد بينش رئيس تشيكوسلوفاكيا الثاني.

1930/ جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة.

من وفيات هذا اليوم..

1954/ ليون جوو نقابي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام /1951/.

1999/ آرثر شاولو عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1981/.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي لذكرى العمال الذين قضوا نحبهم أو تعرضوا لعاهات نتيجة عملهم.

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