28 من نيسان 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا
1883/ افتتاح بنك اليابان.
1917/ الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.
1929/ ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوباً بريطانياً سامياً في العراق.
1939/ أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.
1945/ إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رمياً بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.
1952/ نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.
1969/ الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي عقب اضطرابات اجتماعية وطلابية التي شهدتها فرنسا عام /1968/.
1993/ الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائراتها.
من مواليد هذا اليوم..
1758/ جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة الخامس، وصاحب مبدأ مونرو.
1884/ إدوارد بينش رئيس تشيكوسلوفاكيا الثاني.
1930/ جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة.
من وفيات هذا اليوم..
1954/ ليون جوو نقابي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام /1951/.
1999/ آرثر شاولو عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1981/.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي لذكرى العمال الذين قضوا نحبهم أو تعرضوا لعاهات نتيجة عملهم.
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