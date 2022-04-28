السفارة الروسية في واشنطن: خبراء أمريكيون يبحثون وجود وعمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن خبراء أمريكيين يبحثون في الوثائق المقدمة حول حقيقة وجود وعمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السفارة الروسية قولها في بيان: “نلاحظ أن الخبراء الأمريكيين يحللون وبشكل متزايد وبدقة الحقائق التي كشفتها القوات المسلحة الروسية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة للبنتاغون في أوكرانيا” مشيرة إلى أن الخبراء يطرحون تساؤلات فعلية حول حقيقة وجود المختبرات البيولوجية في أوكرانيا التي تمولها الولايات المتحدة.

وأضافت السفارة “وفقاً لقانون الولايات المتحدة يسمح بالبحث في قضايا إنشاء أسلحة بيولوجية بموافقة الحكومة وتجري التجارب خارج الولاية القضائية الوطنية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن صندوق الاستثمار الخاص بهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

كما شارك رؤساء الإدارات وموظفو الجانب الأمريكي المتخصص وشركات المقاولات الرئيسية التابعة لها في إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية وكانت هذه الشركات مرتبطة مباشرة بنجل جو بايدن.

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