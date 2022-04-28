الدوما الروسي: الولايات المتحدة يجب أن تكون على رأس أي قائمة للدول الراعية للإرهاب

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الدوما الروسي أدالبي شكاغوشيف أن أي قائمة للدول الراعية للإرهاب ستكون باطلة إن لم تكن الولايات المتحدة على رأسها مشدداً على أن إدراج روسيا على أي من هذه القوائم سيعني قطع الحوار معها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شكاغوشيف قوله اليوم إن “أي قائمة للدول راعية الإرهاب يتم تجميعها في أي مكان في العالم وفي أي دولة ستكون باطلة إن لم تترأسها الولايات المتحدة”.

وأضاف شكاغوشيف “إن الولايات المتحدة مسؤولة عن ظهور اثنتين من أخطر المنظمات الإرهابية الدولية في التاريخ المعاصر وهما القاعدة وداعش وبالتأكيد فليست واشنطن من يحق لها التحدث عن مثل هذه القوائم”.

ولفت شكاغوشيف إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إدراج روسيا في مثل هذه القائمة فإن القرار سيعتبر خطوة أخرى نحو وقف الحوار مع روسيا.

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