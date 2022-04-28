كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين و251 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6 ملايين و251 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 511309672 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6251037 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 464545980 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1019245 حالة وفاة من أصل 82817119 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 522376 حالة وفاة من أصل 43068412 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 663111 حالة وفاة من أصل 30399004 إصابات.

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