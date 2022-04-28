العلامة الخطيب يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

بيروت-سانا

أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق فجر اليوم.

وقال العلامة الخطيب في بيان له “كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل مخططاته العدائية هو مصدر الشر في المنطقة والنار التي يلعب بها سترتد خراباً ودماراً عليه”.

وأعرب العلامة الخطيب عن تعازيه لقيادة سورية وجيشها وشعبها بارتقاء الشهداء ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

واستشهد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرون ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان اسرائيلي جوي فجر اليوم على بعض النقاط في محيط دمشق بينما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

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