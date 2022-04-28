استطلاع.. معظم الفرنسيين يعارضون حصول حزب ماكرون على الأغلبية في البرلمان

باريس-سانا

أظهر استطلاع للرأي في فرنسا أن معظم الفرنسيين يعارضون حصول حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على الأغلبية بالبرلمان في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في حزيران المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إيلاب) ونشرت نتائجه اليوم كشف أن 61 بالمئة من الناخبين الفرنسيين يفضلون أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن “أغلبية معارضة لماكرون” وتزيد تلك النسبة إلى 69 بالمئة بين الناخبين من الطبقة العاملة وإلى ما يقرب من 90 بالمئة بين “الناخبين من أقصى اليمين وأقصى اليسار”.

وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية هذا الشهر يسعى حزبه (الجمهورية إلى الأمام) إلى الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيضطر لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى.

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