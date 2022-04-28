الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

نيويورك-سانا

أغلقت بورصة وول ستريت للأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) ارتفع 0.17 بالمئة إلى 4182.38 نقطة كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 0.03 بالمئة ليغلق عند 1248.18 نقطة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 0.14 بالمئة إلى 33286.68 نقطة.

ومن بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم شركة (بوينغ) لصناعة الطائرات التي هبطت أسهمها 7.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن وقف إنتاج طائرات (777 اكس) حتى نهاية عام 2023.

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