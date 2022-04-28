الدفاع الروسية: على منظمة الصحة العالمية منع كييف من استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية

موسكو-سانا

دعت وزارة الدفاع الروسية منظمة الصحة العالمية لمنع السلطات الأوكرانية من استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله: “حقيقة وضع النازيين الأوكرانيين الأسلحة الثقيلة في المنشآت الطبية لم يلفت اهتمام منظمة الصحة العالمية رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الروسي”.

وأضاف ميزينتسيف: “مرة أخرى ندعو جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى منع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية”.

وفي سياق آخر أشار ميزينتسيف إلى أن 75 سفينة من 17 دولة لا تزال عالقة في 7 موانئ أوكرانية دون أي إمكانية لمغادرتها.

وقال ميزينتسيف: “مخاطر القصف التي خلقتها سلطات كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية وخطر الألغام كل ذلك لا يسمح للسفن بمغادرة الموانئ بشكل آمن والتوجه إلى عرض البحر”.

وأشار إلى أن الخطر من الألغام العائمة لا يزال قائماً على الملاحة بالقرب من سواحل الدول المطلة على البحر الأسود مبيناً أن سلطات كييف لا تزال تتهرب من التعامل مع سلطات البلدان الأخرى والشركات المالكة للسفن لمعالجة قضية الخروج الآمن للسفن الأجنبية.

وشدد ميزينتسيف على أن روسيا تتخذ كل الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف والبحر المتوسط.

ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الروسية تفتح ممراً آمناً لحركة السفن في البحر كل يوم من الساعة 8 صباحاً حتى السابعة مساء بتوقيت موسكو مشيراً إلى أن النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 90 مواطناً أجنبياً من 5 دول رهائن ودروعاً بشرية.

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