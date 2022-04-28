سورية تشارك في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022

دمشق-سانا

حضور جديد للأولمبياد العلمي السوري في المسابقات العلمية العالمية يتجسد بمشاركة الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للفيزياء في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022 الذي نظمته إندونيسيا عن بعد على مدى يومين بمشاركة 17 دولة.

وأشارت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الفريق السوري ضم نخبة من المواهب المتميزة من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للفيزياء وهم عمار مسعود من ثانوية شطحة بحماة وأحمد سامي سكيف من مدرسة الأمل الخاصة بحلب ومحمد سليمان من مدرسة الشهيد يونس بلال باللاذقية وسيف الدين خضرة من مدرسة الباسل للمتفوقين بدمشق وأميرة شلهوب وأمجد يونس وجنى نعمان وليث الشيخ ورصين شبيب من المركز الوطني للمتميزين.

وأوضحت الهيئة أن هذا الأولمبياد يمتاز عن غيره من المسابقات باختباره الذي يقتصر على مسألة واحدة والمطلوب حلها خلال مدة طويلة لا تتجاوز 37 ساعة وعلى الفريق أن يقدم الحل وأن يقوم بكتابة مقال عن الفكرة العامة من المسألة وظاهرة الفيزياء المدروسة الخاصة بها.

يشار إلى أن مشاركة الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي للعام الماضي 2021 توجت بخمس ميداليات فضية من إجمالي 20 ميدالية وبرونزية من إجمالي ثلاث ميداليات.

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