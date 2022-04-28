مباحثات إيرانية عراقية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن إيران سترد بسرعة وحزم على أي خطوة تهدف إلى الإضرار بأمنها أو أمن المنطقة.

وقال شمخاني خلال لقائه في طهران اليوم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الاستقرار السياسي والأمن الدائم في العراق ضرورة وطنية وإقليمية وهي على استعداد كما في الماضي لتوظيف جميع طاقاتها لتحقيق مطالب وإرادة الشعب العراقي”.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه الحلبوسي دعم إيران لاستقرار العراق.

وقال عبد اللهيان: إن “إيران تدعم العملية السياسية في العراق وتعتبر أنه لابد من وجود عراق قوي يضمن السلام والأمن في المنطقة”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الكيان الصهيوني يشكل عامل تهديد للأمن في المنطقة معتبراً أن إحياء يوم القدس العالمي خطوة نحو مواجهة مؤامرات هذا الكيان.

من جانبه أكد الحلبوسي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين معرباً عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للعراق في مواجهة الإرهاب ومؤكداً دعم بلاده لطهران في مواجهة الحظر الظالم المفروض عليها.

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