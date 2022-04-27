تمديد فعاليات مهرجان (أهلا بالعيد) في كفربطنا يومين إضافيين

ريف دمشق-سانا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أهلا بالعيد الذي يقام في مدينة كفربطنا بريف دمشق عن تمديد فعالياته ليومين إضافيين لغاية الـ 29 من شهر نيسان الجاري.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة طلال قلعه جي أوضح في تصريح لسانا أن تمديد المهرجان جاء نتيجة الإقبال الكبير للمواطنين على العروض والتخفيضات التي تقدمها الشركات المشاركة وخاصة أنه يقام للمرة الأولى في كفربطنا مبيناً أن الشركات ستقدم حسومات أخرى على منتجاتها مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس لجنة المعارض لؤي الصاري أوضح أن الشركات المساهمة قدمت خلال المهرجان حسومات وعروضاً شملت جميع المواد كمساهمة اجتماعية منها لدعم المواطنين خلال الشهر الفضيل وهي مستمرة في ذلك للمساهمة بتلبية احتياجات الزوار لاسيما من مستلزمات العيد.

ويقام مهرجان أهلا بالعيد في صالة قصر السلطان بكفربطنا ضمن فعاليات مهرجان “رمضان الخير” برعاية محافظة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق.

طارق السيد

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