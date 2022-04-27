وزير الدفاع الإيراني لنظيره الصيني: ضرورة مواجهة الهيمنة الأميركية عبر تكريس التعددية

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي آشتياني ضرورة مواجهة الهيمنة الأميركية في العالم من خلال تكريس التعددية.

وأشار اشتياني خلال لقائه في طهران اليوم نظيره الصيني “وي فنغ خه” إلى أن التعاون بين البلدين مهم واستراتيجي ومتأثر بالعلاقات العريقة والحضارية بينهما فضلاً عن المقاربات والمواقف المشتركة تجاه التطورات الدولية معرباً عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين وتعميقها وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وشدد آشتياني على ضرورة مواجهة الهيمنة الأميركية في العالم من خلال تكريس التعددية وقال: “من خلال التعاطي والتعاون بين الدول المستقلة التي تعارض نهج التفرد في العالم يمكن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة”.

ولفت وزير الدفاع الايراني إلى السياسة الاستراتيجية لبلاده في منطقة الخليج والتي تقوم على إنشاء أمن محلي وداخلي مشدداً على ضرورة إجراء محادثات أمنية بين دول المنطقة.

بدوره قال وزير الدفاع الصيني إن الغرض من زيارته إلى طهران تعزيز مستوى التعاون الدفاعي الاستراتيجي بين البلدين وإن وجوده برفقة المسؤولين العسكريين الصينيين في إيران يظهر الأهمية الاستراتيجية والعلاقات العميقة بين البلدين.

وانتقد الجانبان خلال الاجتماع الإجراءات الأميركية أحادية الجانب التي أدت إلى انتشار انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العالم كما بحثا استراتيجيات تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي كعامل فعال لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

في سياق متصل أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري لدى استقباله وزير الدفاع الصيني على تطوير التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والصينية في المجالات التدريبية والعسكرية والأمنية.

وقال اللواء باقري في تصريحات صحفية بعد المحادثات بينهما: “جرى الاتفاق على تطوير التعاون الثنائي في مجال المناورات وتبادل التجارب وقضايا التدريب وباقي القطاعات المشتركة”.

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