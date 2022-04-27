مقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسبي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة اشخاص جراء إطلاق نار وقع اليوم في فندق بولاية ميسيسبي جنوب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها إن شخصاً قام بإطلاق النار في فندق يقع بمدينة غالف بورت بولاية ميسيسبي ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص دون تقديم تفاصيل عن هويتهم.

وأضافت السلطات أن المشتبه به كان محصناً داخل متجر مشيرة إلى قيام الشرطة بفرض طوق أمني عبر إغلاق جميع الطرق الموصلة إلى المنطقة.

وقتل شخص وأصيب اثنان اخران أمس الأول جراء إطلاق نار في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

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