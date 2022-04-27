الجيش اللبناني يقضي على إرهابي من (داعش) شمال البلاد

بيروت-سانا

قضت دورية من الجيش اللبناني على إرهابي من تنظيم (داعش) اليوم لدى محاولته دهس عناصرها في وادي خالد شمال لبنان.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني في بيان أنه أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات بالجيش توقيف مطلوب في منطقة وادي خالد أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله.

وأشار البيان إلى أن المطلوب كان يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

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