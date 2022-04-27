انطلاق فعاليات مهرجان التراث بصافيتا

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التراث في القصر الثقافي بمدينة صافيتا في محافظة طرطوس.

وتضمن المهرجان الذي جاء بعنوان “تراث الأجداد” فقرات فنية منوعة ومعرضاً ضم مئات القطع والأدوات التراثية.

مديرة القصر الثقافي رانيا عبد اللطيف بينت في تصريح لـ سانا أن المعرض يأتي في إطار التوعية بالتراث المادي واللامادي للبلاد وبغنى الساحل السوري بالمنتجات والمقتنيات التراثية.

ولفت المشارك بالمعرض رفيق القحط إلى أهمية معرفة آلية الحفاظ والتعريف بالمقتنيات الأثرية للأجيال الحالية واللاحقة وضرورة إقامة المعارض والندوات التعريفية بهذه المقتنيات موضحاً أنه قام بجمع العديد من هذه المقتنيات منذ زمن طويل منطلقاً من مقولة “من ليس له ماض ليس له حاضر”.

وشاركت الحرفية دعد داؤود في المهرجان بمشغولات من الخيزران وقش القمح حيث تمارس هذه المهنة منذ سبع سنوات وهي منتجات تراثية في المنطقة وفق تصريحها لـ سانا أما الحرفية إكرام حبيب فتشارك بنول خشبي لصناعة البسط حيث أشارت إلى أنه عبر الحرف اليدوية تمكن إعادة تدوير الأقمشة والصوف وتشكيل قطع للزينة والتي تشكل لها مصدراً للدخل.

وأقامت مجموعة من الشبان والشابات طقوس عرس تقليدي ضمن المهرجان والذي يشكل أحد طقوس التراث اللامادي المنتشر في الساحل السوري عبر الزفة وترديد بعض الأهازيج والأغاني والرقصات الشعبية.

وبين حسن يوسف المشارك بالعرس بالعزف على الربابة أن العرس قديماً كان لمة الأحباب وملتقى الأصحاب بينما جسدت الشابة نور محمد دور العروس مبدية إعجابها بهذه الفعالية ضمن المهرجان التي تعتمد على البساطة في عرض تراث المنطقة.

هيبه سليمان

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