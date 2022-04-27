التعليم العالي تحدد موعد وشروط قبول طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا

دمشق-سانا

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإعلان الخامس لقبول طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في الجامعات الحكومية السورية لعام 2022 من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم شروط قبول الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا وهي أن يكون البحث العلمي المقدم من طالب الدراسات العليا مسجلاً لدى الجامعة وحاصلاً على موافقة القسم والكلية المختصين وأن يلتزم الطالب بخطة عمل المشروع البحثي والجدول الزمني للمراحل الأساسية للبحث وأخلاقيات البحث العلمي وأن يكون البحث ذا قيمة علمية مضافة وله نتائج تطبيقية وتنموية وجدوى اقتصادية بحيث يمكن الاستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

ومن الشروط أيضاً وفق إعلان الوزارة أن يسهم البحث المقدم في حل المشاكل الفنية التي تعاني منها المؤسسات والشركات والجهات العامة لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية أو إيجاد بديل وكذلك دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية وأن يقترن البحث العلمي لطالب الدراسات العليا بالنشر العلمي الداخلي أو الخارجي مع ضرورة الإشارة الواضحة إلى الدعم المقدم من صندوق دعم البحث عند النشر.

ويحدد حجم الدعم المالي المقدم للبحث من قبل اللجنة العلمية المرجعية للصندوق باستكمال المبلغ المقدم لهذا البحث من الجامعة وضمن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق وبما لا يتجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية فقط لا غير لرسالة الدكتوراه ومبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية فقط لا غير لرسالة الماجستير.

ويتم منح مكافأة للنشر العلمي الداخلي والخارجي مئة ألف ليرة سورية للنشر ضمن المجلات العلمية الداخلية المعتمدة و200 ألف ليرة سورية للنشر الخارجي في مجلات محكمة مصنفة ومفهرسة في قاعدة بيانات “سكوبس” العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا الواردة من الجامعات تسلم إلى مديرية البحث العلمي في الوزارة اعتباراً من 8-5-2022 ولغاية 7-5-2023.

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