وفاة طفل وسائق سيارة بحادث سير على طريق حمص طرطوس

حمص-سانا

توفي اليوم طفل وسائق سيارة جراء حادث سير على طريق تحويلة حمص طرطوس بالقرب من مفرق قرية نقيرة.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لـ سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول وقوع حادث تصادم سيارتين سياحيتين على طريق تحويلة حمص طرطوس وانحصار الركاب داخل السيارتين وعلى الفور توجه عناصر فريق الإنقاذ إلى المكان وعملوا على إخراج الركاب ليتبين فيما بعد وفاة رجل وطفل داخل السيارتين وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى المشفى بحمص لتلقي العلاج.

وأشار العميد عاقل إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

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