بيانات أممية: ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في كانون الثاني وشباط

لندن-سانا

أظهرت بيانات مشتركة من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة بنسبة 79 بالمئة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وأشارت البيانات وفق ما نقلت رويترز إلى ارتفاع الإصابات بالحصبة خلال الشهرين المذكورين إلى 17338 فيما بلغت الحصيلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 9665 لافتة إلى أن انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي رافقت ذلك عطلت حملات التلقيح في معظم دول العالم.

يذكر أن مرض الحصبة معد ويمكن أن يكون خطراً بشكل خاص على الأطفال الصغار والرضع حيث ينتشر بشكل أسرع من الايبولا والانفلونزا أو كورونا.

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