وزير السياحة: تنسيق تام مع روسيا لمنع حجب عضويتها في منظمة السياحة العالمية

مدريد-سانا

بدأت اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الذي ترأسه وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني.

وشهدت أعمال الجلسة الأولى للدورة نقاشات حادة حول الموضوع الأساسي وهو مقترح الدول الغربية تعليق عضوية روسيا الاتحادية في المنظمة حيث قام الوفد الروسي في بداية الجلسة بإعلان موقف روسيا الانسحاب من المنظمة وذلك رداً على استهداف بلاده وتسييس أعمال المنظمة بما يتنافى مع ميثاق تأسيسها وأهدافها.

وأكد الوزير مرتيني في مداخلة له في بداية مناقشات تشكيل اللجنة المعنية بالنظر في تعليق عضوية روسيا الموقف السوري المتمثل بدعم روسيا والاعتراض على عقد هذه الجلسة الاستثنائية وعلى مقترح المجموعة الأوروبية برئاسة فرنسا لتشكيل اللجنة وتعليق عضوية روسيا.

واعترض عدد من الدول على شرعية الاجتماع ومخالفة ميثاق تأسيس منظمة السياحة العالمية وعلى مبدأ تعليق عضوية روسيا الاتحادية وكان من أبرزهم الصين والجزائر والسعودية وبيلاروس.

وعلى هامش الاجتماعات عقد لقاء تشاوري بين الوفدين السوري والروسي ترأسه من الجانب السوري الوزير مرتيني ومن الجانب الروسي السفير الروسي في مدريد يوري كورتشاغين أكد فيه الوزير مرتيني التنسيق التام وتطابق المواقف مع روسيا الاتحادية والتصدي بكل الوسائل القانونية الممكنة لمحاولة حجب عضويتها في المنظمة.

وأكد الوفدان استمرار التنسيق في جميع المحافل الدولية والتصدي للمحاولات الغربية الرامية لعزل روسيا إضافة للتنسيق المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية بين البلدين.

لؤي حسامو

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