باتروشيف: الولايات المتحدة أنشأت سلسلة من المختبرات البيولوجية في دول العالم بما فيها أوكرانيا

موسكو-سانا

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف عن وجود أدلة حول انشاء الولايات المتحدة سلسلة من المختبرات البيولوجية في دول العالم بما فيها أوكرانيا وقيامها بإجراء أبحاث حول أسلحة بيولوجية جديدة.

ونقلت وكالة تاس عن باتروشيف قوله في مؤتمر بشأن القضايا الأمنية في مدينة استراخان جنوب روسيا: إنه تم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الحصول على أدلة تفيد بأن المختصين الأمريكيين كانوا يستخدمون هذه المختبرات لإنتاج فيروسات وبكتيريا وسموم وهي تمثل أسلحة بيولوجية جديدة لافتاً إلى أن هذه المختبرات البيولوجية تم انشاؤها منذ العام 2014 في أوكرانيا بإشراف ودعم كاملين من البنتاغون الأمريكي.

وأشار باتروشيف إلى استغلال واشنطن ودول الناتو للنظام الحالي في أوكرانيا وتزويده بأسلحة حديثة.

وحذرت روسيا في السادس من الشهر الجاري من خطط الولايات المتحدة لتعزيز إمكاناتها العسكرية البيولوجية عبر العالم مشيرة إلى أنه لدى واشنطن 60 مختبراً عسكرياً بيولوجياً في مناطق متاخمة لحدود روسيا والحدود الصينية.

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