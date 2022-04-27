الخارجية اليونانية تستدعي سفير النظام التركي وتسلمه رسالة احتجاج

أثينا-سانا

استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير التركي لدى أثينا وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تحليق طائرات مقاتلة تركية فوق الجزر اليونانية.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها في بيان اليوم: أعرب الأمين العام للوزارة ثيمستوكليس ديميريس عن احتجاج شديد للسفير التركي لدى أثينا على تحليق طائرات مقاتلة تركية فوق الأراضي اليونانية بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف البيان: إن ديميريس شدد على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للسيادة اليونانية وهي استفزاز غير مقبول وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقال “هذه التصرفات إضافة إلى كونها غير قانونية واستفزازية تعرض الحركة الجوية الدولية للخطر وتتعارض تماماً مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين البلدين وتقوض جهود تعزيز مناخ الثقة”.

وأفادت وكالة أنباء أثينا المقدونية “أمنا” بأن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز F16 حلقتا فوق جزر فارماكونيسي وليبسي وفورني وإنوس اليونانية مشيرة إلى أن طائرات حربية يونانية حلقت في الجو لاعتراض الطائرات التركية ما أجبرها على مغادرة الأجواء اليونانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency