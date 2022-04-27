طقس الغد: الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والقلمون والجزيرة.

الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية بينما تكون جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق تثير الغبار في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 30 /17 المنطقة الجنوبية 30 / 17 المرتفعات الجبلية 22 / 11 المنطقة الوسطى 31 / 16 المنطقة الساحلية 23 / 14 المنطقة الشمالية 33 / 16 منطقة الجزيرة 29 / 17 المنطقة الشرقية 33 / 21 منطقة البادية 31 / 19

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