ندوة في مخيم اليرموك إحياءً ليوم القدس العالمي

دمشق-سانا

أقام ملتقى شباب العودة إلى فلسطين اليوم ندوة بعنوان “من المخيم إلى فلسطين.. القدس هي المحور” إحياء ليوم القدس العالمي وذلك في مخيم اليرموك.

وبين منسق الملتقى عبد الكريم الشرقي في كلمة له أهمية مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني بوعي للواقع وتفعيل دور الشباب العربي والإسلامي والعالم المؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني وحشد الطاقات في كل مكان خارج فلسطين للدفاع عن القضية الفلسطينية وإبقائها حاضرة عبر الأجيال.

وقدم عضو الهيئة التأسيسية للملتقى الإعلامي رامي حاج سعيد ورقة بحثية تناولت قراءة في بعض أنواع الخطاب الإعلامي تجاه القدس وأسباب عجزه عن تشكيل توجهات فكرية مجتمعية عالمية تدعم الحق الفلسطيني إلى جانب قراءة للخطاب الإعلامي الغربي بكل ما يحمله من أدوات تشويه وتوطئة للوجود الاحتلالي الصهيوني.

بدوره نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية-سورية أنس حمادة قدم ورقة عن ديموغرافيا القدس من عام 1967 إلى عام 2017 وواقع الاستيطان وممارسات الاحتلال مع المقدسيين مشيراً إلى أن الاحتلال فشل باستراتيجيته بسبب الزيادة السكانية للمقدسيين وصمودهم وإصرارهم على الثبات في مدينتهم.

من جهته أشار عضو الهيئة التأسيسية للملتقى المهندس بدر جبريل إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي ودلالاته لكونه ترجمة عملية لإظهار المنزلة الرفيعة لمدينة القدس والمسجد الأقصى في وجدان أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

وبين رئيس اتحاد طلبة فلسطين في سورية باسل أبو الهيجاء أن ما يقوم به الشعب دفاعاً عن حقوقه ما هو إلا رسالة للعالم أن شعب فلسطين متمسك بثوابته وأن المسار الذي خطه في نضاله هو المسار الذي سيمضي فيه حتى تحقيق تطلعاته.

وأسست الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين ملتقى شباب العودة إلى فلسطين بدمشق في أيلول العام الماضي.

حضر الندوة عدد من ممثلي المنظمات الشبابية الفلسطينية.

علي عجيب

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